Joanna i Sam

Olivia zaraz po urodzeniu została adoptowana przez Martina Olsona (hollywoodzkiego scenarzystę i producenta telewizyjnego) i jego żonę, Kay. Mało kto wie, że w filmie Love Actually to naprawdę ona wykonała utwór All I Want For Christmas Is You. Rola Sama w „To właśnie miłość” bez wątpienia otworzyła Thomasowi Brodie-Sangsterowi furtkę do wielkiej kariery. Od zabawnych scen w świątecznej komedii minęło już kilkanaście lat i aktor zdążył do tej pory zagrać w wielu ważnych filmach.