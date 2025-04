Gdy zbliża się Boże Narodzenie, nie ma chyba nikogo, kto nie obejrzałby chociaż jednego bożonarodzeniowego filmu. Hit hitów? Od lat niezmiennie "Love Actually", czyli w polskim tłumaczeniu - "To właśnie miłość", który z pewnością dobrze znacie. Pamiętacie dziewczynkę o zachwycającym głosie, która grała Joannę w filmie? Zobaczcie, co u niej słychać (a słychać, bo zajmuje się śpiewem)!

Reklama

My już wybrałyśmy. Kultowe filmy, bez których redaktorki Polki.pl nie wyobrażają sobie Bożego Narodzenia

Olivia Olson może poszczycić się kilkoma sukcesami, ale bezsprzecznie to występ w filmie "To właśnie miłość"13 lat temu przyczynił się do kolejnych jej osiągnięć. Lawinowo spadały na nią kolejne propozycje współpracy, ale młodziutka wówczas gwiazda roztropnie dobierała kontrahentów.

Jak Olivia Olson wygląda teraz?

Co roku zaskakuje nas, jak chętnie wracamy do świątecznych piosenek i filmów. Ale czym jest zaskoczenie spowodowane pragnieniem po raz któryś obejrzenie znanego na pamięć filmu w porównaniu z aktualnym zdjęciem ślicznej aktorki i piosenkarki, która zagrała w

"To właśnie miłość" niby tylko epizodyczną rolę? Zobaczcie, jak teraz wygląda Olivia Olson: to dopiero niespodzianka!

Olivia Olson, czyli Joanna z "To właśnie miłość"

Jak można było się spodziewać, wspaniale zapowiadająca się dziecięca gwiazda wyrosła na nie mniej wspaniałą dorosłą artystkę. Dziś ma 23 lata i na koncie role filmowe jako… aktorka dubbingowa. Od lat podkłada głos w kreskówkach i grach (np. Fineasz i Ferb: Podróż w drugim wymiarze), bo jej wokal przyprawia o dreszcz.

Olivia zaraz po urodzeniu została adoptowana przez Martina Olsona (hollywoodzkiego scenarzystę i producenta telewizyjnego) i jego żonę, Kay. Mało kto wie, że w filmie "Love Actually" to naprawdę ona wykonała utwór "All I Want For Christmas Is You"! Jak wam się podoba Olivia Olson w "dorosłej" wersji?

Zobacz:

10 gwiazd, które zrujnowały swoje kariery