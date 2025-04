1 z 10

O niej jest głośno cały czas. Kleptomanka, narkomanka, dla niektorych - schizofreniczka i zarazem autorka najpiękniejszej piosenki o miłosnej tęsknocie Nothing compares to you. Olbrzymie oczy Sinead teraz wykrzykują oskarżenia i piosenkarka odcina się od wszystkich. Jej byli partnerzy odebrali jej prawa do widzenia dzieci. W listopadzie 2015 roku targnęła się (ponownie) na swoje życie i umieściła wpis:

Dwie ostatnie noce mnie wykończyły. Przedawkowałam. Nie ma innego sposobu, aby zdobyć jakikolwiek szacunek. Nie jestem w domu, jestem w hotelu gdzieś w Irlandii, pod fałszywym nazwiskiem. Gdyby nie ten wpis, moje dzieci i rodzina nawet nie dowiedzieliby się. Leżałabym martwa kolejne noce i wszyscy mieliby mnie gdzieś. Mogłabym leżeć tu martwa od tygodnia i nie mieliby o tym pojęcia. Bo najwidoczniej jestem szumowiną i zasługuję na bycie porzuconą i traktowaną jak śmieć.