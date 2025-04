To zdjęcie Izabeli Janachowskiej z jej małym synkiem to najsłodsze, co dzisiaj widziałyśmy. I to nie tylko za sprawą małego szkraba na kolanach swojej mamy! Wedding plannerka i pięciomiesięczny Christopher Alexander są tak samo ubrani.

To nie jedyna gwiazda, która stawia na podobne stylizacje razem ze swoim dzieckiem. Weronika Rosati oraz Natalia Siwiec też nie raz pokazywały się ze swoimi córkami w prawie identycznych sukienkach i dodatkach. Izabela Janachowska udowodniła, że matching outfits są dobre nie tylko dla par mama i córka.

Do kogo jest podobny syn Izabeli Janachowskiej?

Chociaż mają na sobie takie same dresowe komplety, nie da się ukryć, że mały Christopher Alexander to wykapany tata, co zauważyli wszyscy fani wedding plannerki. Nie da się ukryć, że podobieństwo między nim a mężem Janachowskiej jest uderzające.

Izabela Janachowska rzadko dzieli się z fanami tak prywatnymi zdjęciami, więc tym bardziej jesteśmy w szoku, jak duży jest już Christopher. Chłopiec naprawdę rośnie jak na drożdżach! Ma dopiero 5 miesięcy, a już wyrósł z niego całkiem spory kawaler. Jedzie nawet z rodzicami na swoje pierwsze wakacje w życiu.

Dresy, które oboje mają na sobie, to projekt luksusowej polskiej marki Marlu. Komplet chłopca jest szyty na miarę, a za ten, który ma na sobie Izabela Janachowska, trzeba zapłacić... 500 złotych! Znalazłyśmy jednak podobne, które kosztują o wiele mniej.

Izabela Janachowska z pewnością zasługuje na miano jednej z najbardziej zapracowanych mam w polskim showbiznesie. Kilka lat temu odkryła w sobie nową pasję podczas organizacji własnego ślubu. Od tamtej port prowadzi dwa programy telewizyjne „I nie opuszczę cię aż do ślubu” oraz „W czym do ślubu”, zrealizowała też serie „Ślub marzeń” i „Panny młode ponad miarę”.

Od wielu lat prowadzi też ślubnego bloga „Wedding Dream”, który przekształcić się w ogromny portal i prawdziwą skarbnicę wiedzy dla każdej przyszłej pary młodej.

