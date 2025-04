Sylwia Bomba zyskała ogromną popularność dzięki programowi emitowanemu przez stację TTV, „Gogglebox. Przed telewizorem”. U boku Ewy Mrozowskiej komentuje seriale, programy rozrywkowe i wydarzenia sportowe.

Para poznała się kilka lat temu i jak przyznała sama celebrytka, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Sylwia Bomba poznała Jacka w jednej z galerii handlowych. Doskonale pamięta, jak była wówczas ubrana, a także to, jak wyglądał mężczyzna, który ją oczarował.

Zauważyła go, gdy był w jednej z sieciowych kawiarni, ale jego widok tak ją speszył, że postanowiła uciec do pobliskiej drogerii.

On na mnie spojrzał, ja na niego spojrzałam (...), uciekłam do Sephory, bo on mi się tak spodobał, a ja jestem nieśmiała.

- powiedziała Sylwia Bomba.