Tess Holliday słynie z miłości do samej siebie. Modelka plus size bardzo mocno promuje ruch body positivity i nie przejmuje się zwykle bezpodstawną krytyką czy hejtem dotyczącym jej wyglądu. Ostatnio jednak szala goryczy przepełniła się także i u niej. Wszystko zaczęło się od... sukienki, którą założyła na rozdanie nagród Grammy.

W styczniu na czerwonym dywanie modelka zwróciła na siebie uwagę - opinia publiczna zdecydowanie nie podzielała jej zachwytu nad kreacją i Tess Holliday została wpisana w listę najgorzej ubranych gwiazd całej imprezy.

Jedna sukienka, dwa standardy

Nie byłoby w tym jednak nic złego - Tess Holliday była zakochana w tym looku i nie przejmowała się kąśliwymi komentarzami mediów (to jest pewność siebie, której każda z nas mogłaby się od niej nauczyć). Emocje ucichły, a przynajmniej na jakiś czas. Okazuje się, że sukienka stała się prawdziwym viralem na TikToku - i to wcale nie ze względu na swoją brzydotę.

TikTokerki masowo zamawiają różową sukienkę w brokatowe truskawki, a filmy z nią w roli głównej zbierają miliony polubień i komentarzy - oczywiście pozytywnych. Jakim cudem więc zaledwie pół roku wcześniej nie zostawiono na niej - o ironio - suchej nitki? Tutaj wkraczają właśnie podwójne standardy, o których pisze Tess w jednym ze swoich ostatnich postów na Instagramie.

To kuriozalne, jak ta sukienka sprawiła, że w styczniu trafiłam na listę najgorzej ubranych osób na Grammys, a teraz, gdy nosi ją mnóstwo szczupłych osób, wszyscy nagle się nią zachwycają. Krótko mówiąc: nasze społeczeństwo nienawidzi grubych ludzi, szczególnie jeśli coś im się udaje - pisze modelka na swoim Instagramie.

Czym są podwójne standardy? To stosowanie różnych zasad czy reguł w sytuacjach, w których powinny być one takie same. Zwykle używa się tego określenia w sytuacjach, w których określona grupa ludzi jest traktowana inaczej ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie czy też wagę - tak jak w przypadku Tess Holliday.

