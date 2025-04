Gdy patrzy się na aktorów na ściankach, w większości przypadków wydaje się, że jest to dla nich całkowicie naturalne i nie robi to na nich większego wrażenia. Czasem nawet wydaje się, że gwiazdy lubię pozować w błysku fleszy. Jak jest jednak naprawdę?

Joanna Kulig, która w ostatnich latach zdobyła miano światowej aktorki, na ściankach pojawia się bardzo często. W krótkim czasie zdobyła taką renomę i sławę, że nie musi już pojawiać się na castingach, ponieważ to producencie sami dzwonią do niej z propozycjami ról. Czy lubi jednak tę sławę i rozgłos?

Aktorka bez zażenowania przyznaje, że pozowanie na ściankach nie jest jej ulubionym zajęciem, a z początku czuła się w tej sytuacji bardzo niekomfortowo. Z czasem jednak przyzwyczaiła się do błysku fleszy i dzisiaj, chociaż nadal za tym nie przepada, czuje się już o wiele lepiej.

Teraz mam takie poczucie, że to nie jest jakieś moje ulubione zajęcie, ale po tych całych przygodach z kampanią oskarową się przyzwyczaiłam

Jest jedna rzecz, którą aktorka bardzo sobie ceni w ściankach i są to spotkania z innymi gwiazdami, które zawsze są wyjątkowo ciepłe i miłe. Gwiazda zdradza też, że mało kto tak naprawdę lubi pozowanie w tym miejscu.