W ostatnich dniach koronawirus daje o sobie znać coraz bardziej, ale ludzie pozapominali o pandemii już prawie całkowicie. Magda Gessler, którą sytuacja w kraju dotknęła o tyle mocno, że była zmuszona do długiej rozłąki ze swoim mężem. Tym bardziej była zmotywowana do tego, by co rusz jako ceniona i obserwowana przez liczne grono osób osobowość telewizyjna dawać dobry przykład i przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Niewiele osób jednak zgadza się z restauratorką, a pod jej postami pojawia się sporo krytyki - i to czasem bardzo ostrej. Szczególnie pod ostatnimi zdjęciami, w których Magda Gessler apeluje o rozwagę, wylało się prawdziwe szambo.

Magda Gessler nakłania do noszenia maseczek

W ostatnich dniach odnotowuje się dziennie najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem od samego początku pandemii. Te liczby rzadko kiedy spadają poniżej 600. Mimo to ludzie nadal uważają, że podstawowe środki ochrony są im niepotrzebne, szkodzą, a już na pewno nie pomagają.

Błagam Panią, że też nie wstyd Pani takich bujd głosić, że maseczki pomagają, kiedy sanepid, wirusolodzy i każdy lekarz pracujący w szpitalu mówi, że to więcej szkody niż pożytku robi. Niech Pani zachowa to dla siebie i nie straszy Polaków

Jak mam zachorować, to maseczka mnie nie uchroni, a nie jestem samobójczynią, żeby odcinać sobie dopływ powietrza. Tyle na temat pokazówek.

Pseudonaukowe argumenty to jednak nie jedyne, na co zdobywają się obserwatorzy restauratorki. Nie brakuje też teorii spiskowych o tym, że pandemia to wymyślony przez rząd (i oczywiście Big Pharmę) plan, by ubezwłasnowolnić ludzi i zarabiać na nich jak najwięcej, podając leki na wymyśloną chorobę.

Taaa, dajmy się zniewolić na własne życzenie!! Testują nas jak daleko mogą nas ubezwłasnowolnić! Nic nie dzieje się bez przyczyny!

Jak można dokładać cegiełki do rozkładu ojczyzny... Celebryci... - czytamy w komentarzach u Magdy Gessler.

W Polsce odnotowano już prawie 50 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem - w tym ponad 4 tysiące w ciągu ostatniego tygodnia.

