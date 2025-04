Łączenie obowiązków zawodowych z tymi rodzicielskimi jest trudne dla każdej mamy - szczególnie na samym początku, gdy dziecko wymaga pełnej uwagi rodziców. Nie każda z nas może być w końcu Małgosią Rozenek, która dwa tygodnie po porodzie ruszyła już ochoczo do pracy. Chociaż nie ma w tym nic złego, bardzo często wszystkie zwykłe kobiety mogą odnieść wrażenie, że dla gwiazd powrót do pracy to nic trudnego - ba, czasem łączenie opieki nad dzieckiem z pełnieniem obowiązków w pracy przychodzi im z wyjątkową łatwością.

Nie zawsze tak jednak jest, a ciszę na ten temat przełamała ostatnio Joanna Kulig w wywiadzie udzielonym podczas tegorocznego Pol'and'Rocku. Szczerze opowiedziała o tym, jakie przeszkody musiała pokonać i jak łączyła bycie mamą z karierą aktorki. Czy te dwie drogi idą ze sobą w parze? Jak się okazuje - nie zawsze.

Joanna Kulig szczerze o macierzyństwie i karierze

Gdy aktorka zaszła w ciążę, jej kariera dopiero nabierała rozpędu - ale za to jego siła była naprawdę ogromna. W lutym 2019 roku w Los Angeles na świat przyszedł jej syn. Kulig rodziła w Stanach Zjednoczonych ze względu na obowiązki zawodowe - „Zimna wojna” była wtedy nominowana do Oskara, a po jej sukcesie do aktorki zaczęły spływać propozycje filmowe z całego świata.

Na casting do serialu Netflixa „The Eddy” przyszła z już mocno zarysowanym brzuchem. Bardzo zależało jej na tej roli, o którą starała się jeszcze przed zajściem w ciążę. Miała przygotować 14 piosenek w języku angielskim, na co bez większego zastanowienia ochoczo się zgodziła. Mimo zbliżającej się ustalonej już daty porodu, a potem małego dziecka na rękach - udało się.

Na planie serialu w Paryżu pracowała przez 6 miesięcy - cały ten czas z malutkim synkiem. Chociaż z początku zapewniała, że daje sobie radę, teraz w wywiadzie przyznała, że był to dla niej bardzo trudny i wymagający okres.

Jak już miałam doły, płakałam, że to nie do udźwignięcia, słyszałam: wszyscy w tym serialu przekraczają swoją strefę komfortu. Każdy miał trudność na innej płaszczyźnie. To było ekstremalnie trudne, ale słysząc to, że przekraczanie granic może być rozwijające, widziałam jakieś światełko w tunelu. I faktycznie, jak to się już skończyło, to pomyślałam „udało się, dałam radę” - wyznała w wywiadzie aktorka.

Aktorka przyznaje otwarcie - macierzyństwo i kariera aktorska nie idą w parze. Jak mówi, każdy człowiek ma ograniczony zasób energii i chociaż może przekraczać swoją strefę komfortu, istnieją pewne granice, których przeskoczyć się nie da. Pobyt w Paryżu był dla niej trudny też z innych względów. Brakowało tam męża aktorki - Macieja Bochniaka. Przez jej rolę w ich związku pojawił się wtedy kryzys.

Joanna Kulig jest jedną z tych aktorek, które sukces osiągnęły dzięki własnej ciężkiej pracy. Dzisiaj aktorka nie musi już chodzić na castingi, bo to producenci sami się do niej zgłaszają.

