Klara niedawno świętowała roczek. Pierwsza córka Anny i Roberta Lewandowskich przyszła na świat 4 maja 2017 roku. Otrzymała piękne, lecz nieco zapomniane już w Polsce imię, którego źródła należy dopatrywać się w łacinie. Klara pochodzi od słowa clarus, oznaczający tyle co „jasny” lub „sławny”. Okazuje się, jednak, że w domu mała Klara jest nazywa zupełnie inaczej!

Reklama

Jak Anna Lewandowska nazywa córkę?

Anna Lewandowska zdradziła na Instagramie, że nazywa swoją córkę... Calineczką. Ta ksywka pojawiła się w podpisach zdjęć Klary kilkakrotnie. Jak nietrudno się domyślić, chodzi zapewne o fakt, że córeczka Lewandowskich jest jeszcze bardzo mała. Niedawno Klara zaczęła jednak stawiać pierwsze kroki, więc już dzielnie chodzi u boku mamy i taty.

„Mniej fryzur, reklam i fejmu” - burza pod wpisem Lewego po mundialu

Kim była Calineczka?

Calineczka to fikcyjna postać ze znanej baśni Hansa Christiana Andersena. Bohaterką historii jest drobna, nie większa od ludzkiego kciuka dziewczynka, która narodziła się z ziarna zasianego przez kobietę, która nie miała własnych dzieci. Calineczka była prześliczna, co spowodowało, że została wykradziona najpierw przez ropuchę, następnie przez chrabąszcza, by w końcu wylądować u myszy polnej, która wyswatała ją z kretem. Od życia pod ziemią Calineczkę uratował jaskółka. Na łące dziewczynka poznała Króla Elfów, którego pokochała i poślubiła.

Prawda, że to urocza ksywka dla dziecka?

Reklama

Przeczytaj:

„Z tyłu liceum, z przodu muzeum”. Fanki Małgorzaty Rozenek zagotowały się, gdy zobaczyły to zdjęcie...

Co to był za koncert! Czym zaskoczyła Beyonce?