Polska reprezentacja wygrała ostatni mecz na mundialu. Spotkanie z Japonią zakończyło się wynikiem 1:0. Wygrana Polaków pozostała bez wpływu na dalsze losy biało-czerwonych w turnieju. Polska kadra żegna się z Mistrzostwami Świata w Rosji, zajmując ostatnie miejsce w grupie. Robert Lewandowski podziękował kibicom za wsparcie.

Robert Lewandowski dziękuje za mundial

Po ostatnim meczu Polaków w turnieju, na profilu Roberta Lewandowskiego pojawił się pożegnalny wpis. Kapitan naszej kadry przyznał, że udział w Mistrzostwach był dla drużyny spełnieniem marzeń. Lewy zaznaczył, że ma świadomość, że piłkarze zawiedli kibiców.

Dla każdego z nas występ na Mundialu i reprezentowanie biało-czerwonych barw to spełnienie marzeń. Nie tak wyobrażaliśmy sobie naszą grę na rosyjskich boiskach. Zawiedliśmy. Każda porażka to jednak nowe doświadczenie i lekcja, z której trzeba wyciągnąć wnioski. Wrócimy lepsi, silniejsi i gotowi na kolejne wyzwania. Dziękujemy Wam za wsparcie. Nie podda się reprezentacja Polski i nie poddam się ja jako jej kapitan - napisał Robert Lewandowski na Facebooku.

Głos zabrała również żona Roberta Lewandowskiego. Anna Lewandowska również podziękowała kibicom za wiele ciepłych słów, które płynęły w kierunku jej i jej męża, mimo porażki kadry narodowej w mundialu.

Chciałabym Wam z całego serca podziękować po tym co się działo przez ostatnie kilka dni... za tysiące pozytywnych wiadomości, mnóstwo życzliwych komentarzy i niezliczoną ilość e-maili. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa dodające otuchy i płynące z nich wsparcie, wobec tego, co się działo w ostatnich dniach choćby w internecie... Podchodzę do tej całej sytuacji jaka miała miejsce w sieci, czy na moich kanałach social media z pokorą i dzięki niej jestem jeszcze silniejsza! Dziękuję, że jesteście! Ciesz się, że tak jak ja mogę motywować Was i wspierać w trudnych chwilach, tak i Wy zrobiliście dla mnie to samo i byliście ze mną i moim mężem w tym niełatwym dla nas momencie. Dziękujemy Wam!!! - napisała trenerka.

Skrajne opinie kibiców

Z występem Polaków na mundialu kibice wiązali ogromne nadzieje. Nic dziwnego, że wielu z nich poczuło się rozczarowanych słabą grą piłkarzy. Pod wpisem Roberta Lewandowskiego fani dali z swojemu rozczarowaniu. Kibice nie kryją żalu. Pojawiły się również liczne słowa krytyki, a nawet wytykanie biało-czerownym błędów. Niektóre komentarze są bardzo dosadne.

- Po tych mistrzostwach mam wrażenie, ze kibice są Ci potrzebni tylko do kupowania produktów, które reklamujesz... ewidentnie widać, że z mało kim w reprze rozmawiasz. Koledzy nie są dłużni i tez maja na Ciebie wywalone (się nie dziwię, skoro dajesz przekaz, że w kadrze to ja i reszta, która nie dojechała) - Mniej żelu, fryzur, reklam i fejmu przede wszystkim. Wy macie reprezentować Narodowe Barwy... - Coś mam wrażenie, że nie jesteście drużyną. Nie macie pomysłu na grę, brak zaangażowania, brak ikry, brak werwy, co było widać również na konferencjach. Na tych meczach trzeba orać, a Wy chodziliście jak królewny po wybiegu. Oczywiście, że trzeba swoich wspierać, ale jak to robić, jak pompujecie balonik, a na koniec jest jak zawsze. Przykro mi ale jesteście, byliście najsłabsi na tych mistrzostwach - piszą internauci.

Jednak nie wszyscy są tego zdania. W gronie komentujących nie brakuje również głosów ze słowami wsparcia, a także zapewnień o dalszym kibicowaniu drużynie narodowej w kolejnych rozgrywkach.

- Mleko się rozlało, trudno. Teraz Panowie spinacie pośladki i bierzecie się do ciężkiej pracy. Za chwilę (dwa lata) Mistrzostwa Europy i mam taką cichą nadzieję że staniecie na pudle! Jesteśmy z Wami!!!! Trzymam kciuki. - Brawo Robert.... Kapitan zawsze stoi murem za swoją drużyną... A prawdziwy kibic jest zawsze, na dobre i złe. - Robert, zawsze trzeba myśleć pozytywnie. To jest tylko sport, w którym są gorsze i lepsze chwile. Ja i tak jestem z was dumna.

Za wsparcie kibiców podziękowali również inny piłkarze kadry m.in. Grzegorz Krychowiak. Sportowiec również nie ukrywa, że biało-czerwoni zawiedli. Zapewnia, że akceptuje krytykę. Zaznacza jednak, że każdy z piłkarzy dał z siebie wszystko podczas meczów.

Zawiedliśmy Was, ale i samych siebie. Jest mi tak samo przykro jak Wam. Rozumiem kibiców, zarówno tych którzy nas krytykowali jak i tych którzy starali się zrozumieć. Jednak dziękuję Wam, bo po raz kolejny pokazaliście że możemy na Was liczyć i że nasi Kibice to ścisła światowa czołówka. Akceptuję krytykę. Zarówno zespołową, jak i indywidualną. Jest jedna rzecz z która nie mogę się zgodzić. Jeżeli ktokolwiek myśli, że każdy z nas nie dał z siebie 200%, jest w błędzie. Każdy z reprezentantów wskoczyłby w ogień za tą kadrę, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jest w nas dużo sportowej złości, którą zobaczycie w przyszłym sezonie. Znowu będziecie z nas dumni - napisał na Instagramie Krychowiak.

Komentarze pod wpisem Grzegorza Krychowiaka utrzymane są w podobnym tonie jak te, które pojawiły się pod postem kapitana kadry.

