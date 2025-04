Związek Jacka Borkowskiego z prezenterką telewizyjną Pauliną Koziejowską budzi ogromne emocje. Zakochanych dzielą 23 lata, łączy - gorące uczucie, z którym chętnie się afiszują. Nie wszystkim się to podoba. Niedawno w sieci pojawiło się intymne zdjęcie pary, które tylko dolało oliwy do ognia. Aktor w końcu zabrał głos na temat hejtu, który spotyka jego i jego nową partnerkę.

Jacek Borkowski i Paulina Koziejowska poinformowali o swoim związku na początku października. Od tej pory są obiektem wielu plotek i komentarzy. Wielu internautów życzy parze szczęścia, jednak są i tacy, którzy sceptycznie podchodzą do relacji aktora z dużą młodszą dziennikarką.

Na Instagramie pojawia się wiele negatywnych wpisów. Wśród nich nie brakuje opinii, że aktor zbyt szybko zdecydował się na nową miłość. Przypomnijmy, że w 2016 roku zmarła żona Jacka Borkowskiego. Magdalena Gotowiecka chorowała na białaczkę. Śmierć żony była dla aktora traumatycznym przeżyciem. Borkowski jednak podniósł się i układa sobie życie na nowo. Czy bierze sobie do serca negatywne opinie internautów? Okazuje się, że ma do nich spory dystans.

Nie chcą, żebym był szczęśliwy! Ludzie nie lubią cudzego szczęścia. Chcieliby, żebym płakał do końca życia i żył w samotności. A człowiek nie urodził się po to, żeby iść przez życie w pojedynkę

Jacek Borkowski zdradził, że również jego dzieci - Jacek i Magda - namawiały go, by szukał nowej miłości. Nowa partnerka aktorka szybko zaskarbiła sobie ich sympatię. Pojawiły się nawet plotki, że Jacek Borkowski i Paulina Koziejowska planują powiększenie rodziny. Ile w nich prawdy?

Jak na razie, zakochani nie myślą o dziecku. Jacek Borkowski nie wyklucza jednak, że w przyszłości może się to zmienić.

Przecież to nie od nas zależy. Jeśli by się tak zdarzyło, to bylibyśmy szczęśliwi

- powiedział w rozmowie dla viva.pl.