Od śmierci żony Jacek Borkowski próbował ułożyć sobie życie z różnymi partnerkami. Wiosną był widywany z brunetką z Trójmiasta – Katarzyną. „No co ja będę dużo mówił, jestem szczęśliwy i tyle” – mówił wtedy w rozmowie z „Super Expressem”. Potem u jego boku pojawiła się Sylwia. Aktor chętnie dzielił się ich wspólnymi zdjęciami z romantycznych spacerów. Jednak kilka dni temu zdjęcia zniknęły. Aktor usunął ślady znajomości.

Fani artysty zastanawiają się, co się stało.

„Miłość się skończyła, a casting na moją żonę trwa” – podobno powiedział w rozmowie z „Na żywo” aktor. „Sylwia była dla mnie za stara. Partnerka Karola Strasburgera jest od niego o 38 lat młodsza. To mnie inspiruje. Teraz szukam kogoś takiego. Jak już brać, to nie z second handu. Tego kwiatu to pół światu. Karol dał czadu, to ja nie będę gorszy” – dodał w rozmowie z tabloidem.

Żona Jacka Borkowskiego – Magda – chorowała na białaczkę. Na początku 2016 roku zmarła niespodziewanie, miesiąc po diagnozie.

Myślisz, że z takim podejściem aktor ma szansę na znalezienie partnerki?

