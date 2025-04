Jacek Borkowski przyznał, że interesują go młodsze partnerki. „Casting na żonę trwa. Jak już brać, to nie z second handu. Tego kwiatu to pół światu” – nie przebierając w słowach ogłosił kilka tygodni temu w wywiadzie. Choć jego podejście i dobór słów mogą szokować, aktor osiągnął cel. Ma nową dziewczynę. To młodsza o 22 lata pogodynka.

Reklama

Jacek Borkowski robi casting na żonę. Szuka dużo młodszej partnerki. „Jak już brać, to nie z second handu”

Dwa lata temu pożegnał żonę, która zmarła nagle na ostrą białaczkę. Od tamtej pory Jacek Borkowski spotykał się z kilkoma kobietami, ale jakoś żadna nie zagrzała na dłużej miejsca u jego boku. Teraz wszystko wskazuje na to, że aktor się zakochał. Mówi się, że od miesiąca spotyka się z pogodynką „Nowej TV”, Pauliną Koziejowską.

Chyba dziewczyna mocno zawróciła mu w głowie, bo już przedstawił ją swoim dzieciom. Opublikował wspólne zdjęcie całej czwórki na Instagramie. „Jaka różnica wieku?” – pyta jeden z internatów. „Tutaj matematyka nie ma zastosowania” – odpowiedział aktor.

Jacek Borkowski odkrył też w sobie duszę romantyka – na Facebooku pisze wiersze miłosne pod zdjęciem ukochanej.

„Zagraj o miłość, na kredyt weź żetonów sto. Zagraj o miłość,

nawet gdy przegrasz warto bo. Przyznasz, że miło było iść chwilę drogą złą. Bo się marzyło, bo się tęskniło, bo się wierzyło, że wygrasz miłość…”.

Publicznie też chętnie okazuje uczucia swojej nowej dziewczynie, podkreśla, jak jest ważna dla niego.

Jacek Borkowski poznał Paulinę we wrześniu na premierze okularów. „Tym razem zamilknę. Jeszcze coś palnę przez przypadek i popsuję tę relację. A to dopiero rodzi się i jest magiczne” – mówił wtedy.

Reklama

Więcej newsów o gwiazdach:Dakota Johnson spodziewa się dziecka?! Kto zostanie szczęśliwym tatą?Joanna Kulig pierwszy raz pokazała ciążowy brzuszek i od razu wzbudziła zachwyt. „Wyglądasz cudownie!”