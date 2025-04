Powrót do figury sprzed ciąży bywa naprawdę trudny. Problemem często nie jest samo zgubienie niechcianych kilogramów, ale przede wszystkim znalezienie czasu na ćwiczenia lub gotowanie zdrowych, dietetycznych posiłków. Dla wielu mam to bariera nie do przeskoczenia, a trudność w pozbyciu się dodatkowego ciałka wcale nie pomaga im w tym, by czuć się komfortowo we własnym ciele. Co mówi o tym Izabela Janachowska?

Czy Izabeli Janachowskiej wróciła do figury sprzed ciąży?

Jak się okazuje, podejścia wedding plannerki do własnego ciała po urodzeniu dziecka mogłaby pozazdrościć niejedna świeżo upieczona mama. Na pytanie, czy udało się jej odzyskać figurę, bez ogródek odpowiedziała, że nie. Czy chciałaby do niej wrócić? Oczywiście, że tak, ale nie to jest dla niej najważniejsze.

Mam trochę kilo na plusie i do tej pory nic nie robiłam, by się ich pozbyć, bo mam tak dużo pracy, że jak mam tylko czas wolny, to chcę go poświęcać dziecku, więc nie mam w głowie biegania na siłownię, a ostatnią rzeczą, na którą miałabym aktualnie ochotę, to jest jakaś restrykcyjna dieta - mówi Izabela Janachowska.

Tancerka z rozbrajającą szczerością przyznała też, że sylwetka „jak kiedyś wróci, to wróci, a jak nie wróci, to też przeżyjemy”. Zazdrościmy takiego podejścia i życzymy podobnego wszystkim mamom, które zmagają się z kilogramami przybranymi podczas ciąży.

Syn Izabeli Janachowskiej, Christopher Alexander, przyszedł na świat 10 maja 2019 roku. Mężem tancerki oraz tatą małego Christophera jest biznesmen Krzysztof Jabłoński. Para od wielu lat jest nierozłączna, a Izabela Janachowska chętnie dzieli się ich prywatnym życiem na swoim Instagramie.

