W sieci nie cichnie echo poniedziałkowego programu informacyjnego jednej ze stacji telewizyjnych, podczas którego wyemitowano materiał opisujący styl ubierania się pierwszej damy Agaty Dudy. O wypowiedź na ten temat poproszono stylistkę od lat pracującą z Dudą - Elę Piorun oraz nieznanego nikomu mężczyznę, który miał być „amerykańskim projektantem mody”.

Niestety, szybko okazało się, że Christian Paul w branży modowej tak naprawdę... nie istnieje. Zaintrygowani internauci postanowili poszukać informacji na temat nowego modowego eksperta, niestety natrafili na ścianę. W sieci nie można było znaleźć jego projektów ani historii jego marki. Dodatkowo konta w mediach społecznościowych Christiana Paula powstały dopiero we wtorkowy poranek, kiedy media zaczęły informować o manipulacji stacji.

Kim naprawdę jest Christian Paul?



Dziennikarka Agata Szczęśniak przy wsparciu dociekliwych internautów szybko dotarła do założonego na portalu Linkedin profilu należącego do mężczyzny niezwykle podobnego do Christiana Paula. Na biznesowym portalu społecznościowym figurował on jednak jako Christian Farbaniec.

Według informacji opublikowanych przez Fabrańca na Linkedinie, zajmuje się on prowadzeniem własnego biznesu od 2012 roku. Ukończył zarządzanie i finanse na Robert Morris University w Chicago, a jakiś czas temu przeprowadził się do Warszawy, aby podążać za karierą w branży big data. Farbaniec został również wymieniony na stronie wydarzenia Global Venture Forum, gdzie przedstawiono go jako analityka danych.

Internauci nie pozostawiają na mężczyźnie i stacji telewizyjnej emitującej program suchej nitki. W mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki memów i prześmiewczych wpisów, w których ludzie dopytują o „wspaniałe projekty” Christiana Paula i jego rzekomą markę.

„Projektant” i telewizja nie zamierzają się jednak poddawać bez walki. Na Twitterze i na YouTubie pojawiły się krótkie nagrania, na których mężczyzna opowiada, że faktycznie zajmuje się modą i w Stanach Zjednoczonych prowadzi własną pracownię. Niestety w komentarzach widać, że niewiele osób wierzy w to tłumaczenie. Zwłaszcza, że pojawiły się dopiero w czasie, gdy atmosfera skandalu sięgnęła zenitu.

