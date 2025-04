Ciąża księżnej Meghan budzi ogromne zainteresowanie. Choć pierwsze dziecko księcia Harry'ego i jego żony przyjdzie na świat dopiero wiosną 2019 roku, to już trwają spekulacje na temat płci i imienia dziecka.

Imię dziecka księżnej Meghan i księcia Harry'ego

Oficjalnie niewiele wiadomo na temat ciąży księżnej Meghan. Pałac Kensington ograniczył się do wydania komunikatu na temat oczekiwanego powiększenia rodziny. Poinformowano jedynie, że nowy członek brytyjskiej rodziny królewskiej przyjdzie na świat wiosną, czyli między marcem a majem 2019 roku. Nie jest również znana płeć dziecka, choć... książę Harry spontanicznie wyznał, że marzy o dziewczynce.

Jeśli marzenie księcia się spełni i urodzi mu się córka, jest duże prawdopodobieństwo, że dostanie na imię Diana. Przynajmniej tak twierdzą zagraniczni bukmacherzy ze Sportsbet. Nadanie dziecku imienia po nieżyjącej matce księcia Harry'ego ma być hołdem dla Lady Di.

A jeśli nie Diana to...? Kolejne propozycje na liście to Alice - imię, które było już wymieniane jako jeden z typów w czasie oczekiwania na narodziny trzeciego dziecka księżnej Kate i księcia Williama. Trzecią pozycję na liście zajmuje imię Grace.

A co jeśli urodzi się chłopiec? Tu zdania są podzielone. Pojawiają się opinie, że mały książę może otrzymać imię Spencer, co miałoby być nawiązaniem do panieńskiego nazwiska księżnej Diany. Inne typy to: Arthur i Alexander.

Jakie zasady obowiązują przy nadawaniu imion w rodzinie królewskiej?

Podobno w czasie niedawnej wizyty w Australii ktoś z tłumu zapytał księżną Meghan, jakie imię chce nadać swojemu pierwszemu dziecku. Żona księcia Harry'ego dyplomatycznie wybrnęła, mówiąc, że ona i mąż jeszcze nie zadecydowali.

Dostaliśmy długą listę propozycji od wszystkich. Teraz musimy usiąść na spokojnie, przyjrzeć się im i przedyskutować wszystko - cytuje księżną australijski portal nowtolove.com.au.

Księżna Meghan i książę Harry wybierają imię dla dziecka muszą kierować się kilkoma zasadami, obowiązującymi w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Imię dla każdego kolejnego potomka monarchii musi zostać starannie przemyślane. Przyszli rodzice powinni pamiętać, że ich dziecko będzie miało swoje miejsce w historii Wielkiej Brytanii i świata. Syn lub córka książęcej pary z Sussex będzie 8. osobą w kolejce do tronu.

Dzieci, które przychodzą na świat w rodzinie królewskiej, zwykle otrzymują klasyczne imiona. Dokładnie takie wybrali dla swoich dzieci księżna Kate i książę William, który kolejno nazwali swoje pociechy: George, Charlotte i Louis. Tradycyjne imiona noszą również książę Harry i książę William.

Jednak zasada mówi o tym, że im dalej w kolejce od tronu, tym swobodniejsze zasady postępowania (co Meghan i Harry pokazują na każdym kroku). Oznacza to, że ich dziecko niekoniecznie musi otrzymać imię, które będzie zgodne z królewskimi tradycjami.

