Kilka tygodni temu fani królewskiej rodziny oszaleli - Książę Harry i księżna Meghan oficjalnie ogłosili, że spodziewają się swojego pierwszego potomka! Z powiększenia rodziny cieszą się również książę William i księżna Kate. Teraz okazuje się, że to właśnie księżna Cambridge zorganizuje królewskie baby shower dla Meghan. Jak widać, obie księżne łączy silna więź!

Przed ślubem głośno zastanawiano się, czy księżna Meghan zrezygnuje z amerykańskich zwyczajów i tradycji. Jednym z nim jest właśnie zorganizowanie baby shower. Etykieta jasno tego zabrania, ponieważ członkowie rodziny królewskiej nie powinni chwalić się swoimi bogactwami. Nie chodzi tutaj np. o noszenie ubrań od znanych projektantów, a o otrzymywanie drogich prezentów od swoich gości i pokazywanie ich poddanym.

Jak widać jednak, zasady etykiety królewskiej po raz kolejny zostaną złamane. Magazyn "Life&Style" opisał właśnie, jak wyglądają przygotowania do wielkiego dnia księżnej Meghan.

Baby shower księżnej Meghan

Na początku Kate chciała wynająć dom na prywatnej wyspie, jednak ostatecznie zdecydowała o wyprawieniu przyjęcia w pałacu Kensington. Wszystko po to, by Meghan Markle czuła się jak najbardziej komfortowo! Wiemy też, że baby shower na pewno nie będzie trwał do nocy.

Kto znajdzie się na liście gości? Same sławy, które prywatnie przyjaźnią się z księżną Meghan - Priyanka Chopra, Serena Williams czy Amal Clooney.

Co na to królowa Elżbieta II? Czy po raz kolejny przymknie oko na złamanie zasad?

