Kilka tygodni temu Anna Lewandowska wystartowała z kolejnym biznesem. Żona kapitana polskiej reprezentacji otworzyła w Warszawie centrum dietetyczno-treningowe. Healthy Center by Ann To pierwsze tego typu miejsce w Polsce, oferujące kompleksowe usługi z zakresu dietetyki, treningu personalnego i mentalnego oraz medycyny sportowej. Anna Lewandowska zatrudniła szereg specjalistów z danych dziedzin, który mają zapewnić klientom centrum usługi na najwyższym poziomie.

Healthy Center by Ann to zespół najlepszych specjalistów Healthy Team w zakresie dietetyki, treningu personalnego i mentalnego, a także medycyny sportowej - czytamy na stronie internetowej.

Nic dziwnego, że miejsce już przyciąga osoby z pierwszy stron gazet. Jedną z pierwszych klientek była chociażby stylistyka Zofia Ślotała, której zdjęcie pojawiło się na Instagramie centrum. A czy ceny usług, sygnowanym nazwiskiem Anny Lewandowskiej są przystępne również dla zwykłego Kowalskiego?

Ceny treningów w centrum Anny Lewandowskiej

A ile trzeba zapłacić za trening po okiem specjalistów Anny Lewandowskiej? Niemało! Porównaliśmy ceny w innych warszawskich klubach treningowych z tym, które figurują na stronie Healthy Center Anny Lewandowskiej. Nie są to oczywiście ceny treningów z właścicielką, lecz z jej pracownikami. Jednak Lewandowska zapowiada, że będzie częstym gościem w centrum, więc od czasu do czasu klienci będą mieli okazję, by poćwiczyć również z nią.

