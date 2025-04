„Doskonały pomysł!”, „Czekałam na to!”. Od dwóch dni na instagramowym koncie Anny Lewandowskiej obserwujemy zatrzęsienie pozytywnych komentarzy. To reakcje na nowy biznes, który założyła trenerka. Związany oczywiście z macierzyństwem. Wiecie, o co chodzi?

Anna Lewandowska ma smykałkę do interesów i prawdziwe wyczucie biznesu. Wiele z jej projektów cieszy się międzynarodowym sukcesem. Z jej nowym „dzieckiem” zapewne będzie podobnie. Anna Lewandowska ogłosiła, że startuje z nowym biznesem o nazwie Baby by Ann.

Marka ma już założony profil na Instagramie i ponad 7 tysięcy fanów, choć na profilu pojawiło się jedynie logo i nic więcej. Najwyraźniej po urlopie w Dubaju Lewandowska ma podwójnie więcej energii do działania, bo radośnie komunikuje nowy biznes mediom i fanom. Czym tak naprawdę ma być Baby by Ann?

Baby by Ann to odpowiedź na zapotrzebowanie i apele fanek Anny Lewandowskiej, które również są mamami. Sama Maja Bohosiewicz, czyli jedna z aktualnie najpopularniejszych instamatek kiedyś napisała, że dziecku poda jedzenie ze słoiczka tylko wtedy, gdy będzie sygnowane nazwiskiem Lewandowskiej!

Nie podaję dziecku gotowych słoiczków z prostego powodu. Kiedyś ich spróbowałam i smakowały jak tektura z mąką. Będę je kupowała dopiero, jak wyprodukuje je Lewandowska i doda wszystko co bio co eko i co spa.

- napisała na Instagramie Maja Bohosiewicz.