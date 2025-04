Annę i Roberta Lewandowskich albo się kocha albo… ma się ich dosyć.

Robert Lewandowski bezsprzecznie jest dziś najbardziej znanym polskim piłkarzem grającym w świetnej drużynie w Bundeslidze.

Ania Lewandowska nie jest typową WAG (skrót od angielskich słów Wives and Girlfriends - określenie stosowane do żon i partenrek piłkarzy i sportowców), nie jest tylko żoną swojego męża czy mamą Klary. Ma za sobą świetną karierę sportową (wielokrotna mistrzynia świata, Europy i Polski w karate), ostatnio motywuje do ćwiczeń tysiące Polek i uczy je zdrowego jedzenia.

Ania Lewandowska pokazała uroczą fotkę z Klara i spadła na nią lawina hejtu. Głos zabrała nawet Paulina Młynarska. O co chodzi?

I właśnie za obecność na obozie treningowym z Anią Lewandowską ktoś zdecydował się zapłacić więcej, niż za dwa bilety na meczu Roberta w barwach Bayern Monachium!

Obie te rzeczy można było wylicytować na aukcjach, które wystawili Lewandowscy, by wesprzeć WOŚP.

Za bilet na obozie z Anią ktoś zapłacił dokładnie 17 151 złotych! Osoba, która wygrała aukcję weźmie udział w obozie trenerki, który odbędzie się w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo Stara wieś” na przełomie sierpnia i września roku 2018. Tygodniowy obóz zimowy z Anią kosztuje 2900 zł.

16 100 zł zaoferowano za dwa bilety na mecz Bundesligi, w którym zagra Robert Lewandowski. Brawo! Różnica zatem niewielka i… zupełnie nie ma znaczenia! Bo pieniądze wesprą konto WOŚP.

Gratulujemy zwycięzcom aukcji oraz… samym Lewandowskim. Swoją postawą uczą nie tylko zdrowego stylu życia, ale też tego, że pomaganie jest ważne i fajne.

