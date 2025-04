Ślub Anny Stachurskiej i Roberta Lewandowskiego odbył się 22 czerwca 2013 roku. Choć od tego ważnego dla nich dnia minęło już 7 lat to kreacja, którą włożyła trenerka, nadal cieszy się wielkim uznaniem. Przyszłe panny nadal chcą brać w niej ślub, ale jej cena... zwala z nóg.

Ile kosztowała suknia ślubna Anny Lewandowskiej?

Suknia ślubna Anny Lewandowskiej to model Flame z kolekcji Macieja Zienia i obecnie kosztuje 10 500 zł. Wydanie ponad 10 tysięcy na samą suknię to jednak spory wydatek, który może ostudzić zapał wielu panien młodych. W końcu do ceny ubioru trzeba doliczyć jeszcze buty, welon, biżuterię, koszt fryzury i makijażu.

Projektant zdradził, że suknia, którą wybrała Anna Lewandowska, został lekko zmieniony.

Jak wyglądała suknia ślubna Anny Lewandowskiej?

Trenerka zdecydowała się na długą, białą suknię z kolekcji Macieja Zienia. W rozmowie z „Fashion Magazine” projektant zdradził, jak wyglądała praca nad kreacją.

Punktem wyjścia był klasyczny wzór oferowany klientkom. Na życzenie Anny Lewandowskiej przeszedł on jednak modyfikacje. - zdradził Maciej Zień.

Zmieniony został m.in. tył sukni - odkryto w nim plecy i dodano halki. Suknia została uszyta z jedwabnej organzy połączonej z tkaniną satynową. To właśnie temu zawdzięcza swój nietuzinkowy połysk.

Tym, co jednak przykuwa uwagę najbardziej, jest jej surowość. Niewykończona, przez co wyjątkowo lekka i unosząca się na wietrze kreacja jest jednocześnie klasyczna i nowoczesna. - dodaje projektant.

