Anna Lewandowska całe swoje imperium zbudowała na promowaniu zdrowego stylu życia. Jedna z najpopularniejszych trenerek w kraju od lat mówi Polkom, jak mają ćwiczyć i co mają jeść, by móc pochwalić się piękną sylwetką i świetnym samopoczuciem.

Na swoich kontach w mediach społecznościowych gwiazda często publikuje proste porady dotyczące posiłków czy szybkich treningów. Tak było i tym razem. Lewandowska pod jednym z najnowszych zdjęć na Instagramie przekazała fanom przepisy na wieczorne przekąski. Jedna z nich szczególnie zwróciła uwagę fanów.

Fani komentują przepis Anny Lewandowskiej na jogurt z miodem

Niestety obserwatorzy Lewandowskiej nie są zachwyceni wyszukanym przepisem na pyszne danie, a wytknęli trenerce, że nie jest to nic odkrywczego. Gwiazda zaproponowała bowiem swoim fanom jogurt z miodem i pestkami dyni. Połączenie tych składników nie wydaje się na tyle skomplikowane, by komuś był potrzebny do tego przepis.

Przekąska wieczorna: Jogurt kokosowy z miodem i pestkami. Składniki: jogurt kokosowy 0,66 szklanki, miód 0,5 łyżeczki, dynia, pestki 0,5 łyżki. Sposób przygotowania: Wymieszaj jogurt z pozostałymi składnikami - czytamy na instagramowym profilu trenerki

fot. Screen Instagram (@annalewandowskahpba), przepis na przekąskę z jogurtu

Obserwatorzy szybko skomentowali wpis trenerki, nieco wyśmiewając „wyszukany przepis”. Nie zabrakło ironicznych słów.

Jogurt z miodem. Co dalej? Woda z herbatą? Najpierw pomidorki z cebulą, teraz jogurt z miodem. Szykuje się gwiazdka Michelin To dopiero szaleństwo. Jogurt z miodem! Jak na to wpadłaś? - można przeczytać w komentarzach na koncie Lewandowskiej

Wiele osób wspomina, że przepis na przekąskę przypomina ten na pomidorki z cebulką, który stał się hitem w ubiegłym roku. W aplikacji dietetycznej Anny Lewandowskiej można było znaleźć „recepturę” polegającą na pokrojeniu pomidorów i cebulki i wymieszanie ich ze sobą. Niezbyt wyszukane danie, jak na plan dietetyczny, za który trzeba niemało zapłacić.

Naszym zdaniem jogurtowa przekąska choć prosta, na pewno jest bardzo smaczna i idealna na letnią, lekką kolację.

