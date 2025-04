Lato dopiero się zaczęło, w twojej szafie znajdzie się więc z pewnością miejsce na jeszcze jedno bikini - szczególnie, że ta cześć garderoby zajmuje go bardzo mało! W tym sezonie warto postawić na modne stroje kąpielowe na jedno ramię. Właśnie taki model wybrała ostatnio Anna Lewandowska. Jak w nim wygląda?

Anna Lewandowska w modnym bikini z kolekcji Undress Code

Bikini, które wybrała trenerka, to bardzo prosty i minimalistyczny model, ale trzeba przyznać, że robi piorunujące wrażenie! Niestety równie piorunująca jest jego cena - za samą górę od stroju kąpielowego przyjdzie ci zapłacić 290 złotych, zaś za cały komplet - 460 zł.

Chociaż bikini wygląda naprawdę fenomenalnie i same chciałybyśmy w takim wskoczyć do morza czy basenu, wiele osób pewnie zastanawiałoby się, czy jest warte takiej ceny. Jeśli bardzo ci się podoba, ale wolałabyś kupić coś tańszego, znalazłyśmy kilka modeli o podobnym kroju, które z pewnością przypadną ci do gustu.

Bikini z falbanką Reserved, cena za górę stroju 49,99 zł, cena za dół stroju 39,99 zł

Ten strój kąpielowy z Reserved ma identyczny kolor i bardzo podobny krój. Różni je ozdobna falbanka, oraz faktura - model z sieciówki jest gładki. Będzie jednak równie pięknie podkreślał opaleniznę. Czarne bikini to absolutny evergreen wśród kostiumów kąpielowym - i wcale nas to nie dziwi! Łatwo je łączyć, a jeśli zgubisz jedną część, z łatwością stworzysz nowy komplet z dowolną drugą.

Wiązane bikini Reserved, cena za górę stroju 29,99 zł, cena za dół stroju 29,99 zł

Jeśli wolisz bardziej stonowane kolory, ale nadal jesteś zakochana w kroju stroju kąpielowego Anny Lewandowskiej, bikini w kolorze antycznego różu w pewnością przypadnie ci do gustu. Ma delikatne wiązania na ramieniu oraz biodrach oraz bardzo prostą formę bez zbędnych ozdób. Świetnie będzie wyglądało nie tylko na opalonej skórze, ale także na kobietach o alabastrowej cerze.

Bikini z kwiatami Renee, cena za komplet 74,99 zł

Latem warto nieco zaszaleć, a ponieważ moda plażowa rządzi się własnymi prawami, warto postawić na ponadczasowe kwiaty. Bikini z kwiatowym akcentem to świetny pomysł - szczególnie jeśli zamiast płaskiego nadruku są to trójwymiarowe aplikacje. To bikini ze sklepu Renee świetnie podkreśli opaleniznę dzięki swojemu jasnemu kolorowi.

Złote bikini H&M, cena za górę stroju 69,99 zł, cena za dół stroju 39,99 zł

Szukasz stroju kąpielowego, który będzie dobrze wyglądał, ale jednocześnie sprawdzi się też podczas szaleństw w morzu czy na basenie? Brokatowe bikini z H&M w złotym kolorze będzie prezentować się obłędnie (szczególnie w słonecznym świetle), a jednocześnie jego prosty krój nie uniemożliwi ci dobrej (i wygodnej) zabawy.

