Idris Elba to najseksowniejszy żyjący mężczyzna świata. Brytyjski aktor został wyróżniony przez magazyn „People”, który co roku przyznaje zaszczytny. 46-letni Idris Elba podobno był bardzo zdziwiony, że w tym roku tytuł trafił właśnie do niego.

Reklama

W pierwszej chwili pomyślałem: „Bez żartów, naprawdę?”. Spojrzałem w lustro, sprawdziłem, jak się prezentuję i uznałem, że faktycznie wyglądam dziś dość sexy - miał powiedzieć.

Idris Elba znany jest m.in. z serialu „Prawo ulicy” oraz takich filmowych hitów jak: „Avengers: Wojnie bez granic”, „Thor: Ragnarok” czy „Mroczna wieża”.

Najseksowniejsi mężczyzna świata wg „People”

Idris Elba jest 33. mężczyzną, który otrzymał tytuł najseksowniejszego na świecie. Jest również jednym z najstarszych, któremu przyznano wyróżnienie. Magazyn „People” co roku ogłasza nazwisko znanego aktora, sportowca lub celebryty, który w danym roku rozpalał serca kobiet do czerwoności. Na kolejnych stronach znajdziesz galerię mężczyzn, którym przypadał ten zaszczyt od 2010 roku!

Reklama

Przeczytaj:

Maciej Zakościelny rozbił bank zdjęciem z dzieciństwa! Nie uwierzysz, jak wyglądał jako mały chłopiec

Upadek legendy. Bill Cosby trafi do więzienia