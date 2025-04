Wczoraj przez Warszawę przeszedł Marsz Niepodległości. Wbrew temu, co mówili organizatorzy tego dorocznego wydarzenia, nie był on zmotoryzowany ze względu na wysokie ryzyko zakażeń. Setki, jeżeli nie tysiące osób przeszły głównym traktem miasta. Nie obyło się bez odpalania rac, petard i homofobicznych oraz nacjonalistycznych haseł. W stronę pilnujących marszu policjantów i żołnierzy poleciały wyzwiska, race oraz wyrwana z chodników kostka brukowa.

Celem agresji nacjonalistów biorących udział w marszu były nie tylko służby. Na Moście Poniatowskiego, na wysokości warszawskiego Powiśla zaczęli rzucać racami w balkon, na którym była zawieszona flaga LGBT+ oraz transparent Strajku Kobiet. Trafili jednak dwa piętra niżej. Spłonęło mieszkanie znawcy dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydarzenie zrelacjonowała Hanna Lis, która mieszka w tej samej kamienicy.

Dziennikarka na swoim InstaStory nie szczędziła słów na to, co działo się na marszu. Wprost nazywa go marszem nienawiści i nawołuje do tego, by aresztować i skazać wszystkich jego uczestników.

Słuchajcie, właśnie ci cholerni patrioci, przechodząc z racami, jak zwykle koło mojego domu, podpalili jedno z mieszkań. Do pierdla z nimi wszystkimi! Zdelegalizować ten cholerny marsz nienawiści! (...) Cztery zastępy straży pożarnej pod moim domem, a ci idioci dalej napieprzają racami. Nie widzę tutaj kordonów policji ani stu policyjnych suk, które broniły domu prezesa Kaczyńskiego przed kobietami. Dziwna sprawa, prawda? Ale płoną mieszkania w centrum Warszawy - spoko. Dalej odpalają race, tak jakby się nic nie stało. To, co od lat dzieje się na marszach nienawiści, bo to nie jest żadne świętowanie polskiej niepodległości, to są regularne wojenne marsze, które rokrocznie przetaczają się ulicami Warszawy, to powinno zostać w końcu zdelegalizowane, zanim ktoś na tej wojnie zginie

- mówi wyraźnie rozwścieczona Hanna Lis.