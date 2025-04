Edyta Górniak od samego początku pandemii koronawirusa dzieliła się z fanami kontrowersyjnymi przemyśleniami. Wokalistka jest przekonana, że sytuacja na świecie to tylko spisek, a żadnej choroby nie ma. Jej wypowiedzi były krytykowane przez ekspertów, a nawet samego byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Teraz jednak czara goryczy się przelała.

Na ostatniej relacji live, którą gwiazda poprowadziła na swoim profilu na Instagramie, Górniak zaczęła dzielić się z fanami różnymi teoriami spiskowymi związanymi z pandemią. Mówiła m.in. o tym, że jej zdaniem Bill Gates przeprowadza teraz selekcję ludzkości. Uznała też, że obostrzenia sanitarne nie robią nic dobrego, tylko dzielą naród, a w szpitalach leżą... statyści wynajęci przez rząd.

Wynurzenia Edyty Górniak postanowił skomentować także prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja, który w wywiadzie dla TVN24 przyznał, że zachowanie wokalistki jest karygodne i powinno być ścigane przez rząd, jako szerzenie dezinformacji.

Musimy potępiać wręcz, i to powinno należeć do państwa, postawy nieodpowiedzialne. Jak ja słyszę od jednej publicznej osoby, że my w szpitalach przetrzymujemy statystów i że nie ma koronawirusa, to ta osoba pewnie swoją wiedzę ma z czasów starożytności. Warto byłoby ją czasami uaktualnić. W związku z tym takie postawy negujące istnienie koronawirusa i z tym związane niebezpieczeństwa, powinny być ścigane wręcz. Ścigane - jako obowiązek państwa!

- powiedział