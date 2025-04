Czym jest aplikacja, o której huczy internet? Nazywa się Prisma i w równie szybkim tempie, jak rośnie jej popularność, zwiększa się także obawa o prywatność. To algorytm, któy dla laika jest jedynie zabawą, ale niektórzy już przyglądają się rosyjskiemu pomysłowi z niepokojem.

W skrócie rzecz ujmując, Prisma to aplikacja stworzona przez rosyjską firmę Prisma Labs, która na pierwszy rzut oka łudząco przypomina nam nakładanie filtrów na Instagramie. Pozwala nakładać je na zdjęcia w taki sposób, że nabierają one walorów przez ich stylizowanie na prace malarskich mistrzów. Dzięki temu nawet najzwyklejsza fotka może stawać w szranki z dziełami Pabla Picassa czy Edwarda Muncha. Nic dziwnego, że zagraniczne i polskie gwiazdy pokochały ten efekt, w tym Kendall Jenner, Marzena Rogalska czy redakcja fanpage'u Kuby Błaszczykowskiego.

Czy aplikacja Prisma jest dla ciebie?

Technicznie rzecz biorąc, aplikacja nie nakłada filtru, lecz tworzy zdjęcie będące niejako połączeniem dwóch wzorców. To zachwyca użytkowników iOS - pobrano ją już ok. 2 mln razy. Wkrótce ma być także dostępna dla właścicieli smartfonów z systemem Android. Co budzi obawy?

Media zaczęły publikować ostrzeżenia informujące o naruszaniu prywatności przez użytkowników. Główne zarzuty dotyczące aplikacji to m.in. fakt, że Prisma Labs mogą gromadzić informacje, które sami udostępniamy, a nasze zdjęcia przechowywane są na serwerach w Rosji. Prisma gromadzi także dane dotyczące aktywności użytkownika, przeglądanych przez niego stron internetowych, informacje o dodatkach do przeglądarek, a także zastrzega sobie prawo do dzielenia się danymi z podmiotami trzecimi należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

Nie ma pewności, że jest się czego obawiać, jednak nie oznacza to także, że te uwagi należy lekceważyć. Nawet laik w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wie, że na świecie są 2 największe zagłębia hakerskie: Rosja i Chiny. Co myślicie o nowej aplikacji? korzystacie z Prismy?

