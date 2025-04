Trzeba przyznać, że Annie Lewandowskiej nie brakuje klasy. Cokolwiek by założyła, wygląda jak milion dolarów. Zasługa urody? Przyjaznego uśmiechu? Świetnej figury? Być może, ale na pewno nie pieniędzy, bo...

Anna Lewandowska ceni luksusowe marki, ale stawia też na ubrania z polską metką. Po raz kolejny pokazała się w sukience za stosunkowo niską cenę. Czerwona dopasowana mini bardzo wpisuje się w aktualne trendy. Widać, że to zmysłowe etui dla zgrabnego i wysportowanego ciała żony Lewandowskiego, co potwierdza naszą tezę, że ładnemu we wszystkim ładnie, a sukienka nie musi kosztować fortuny!

Anna Lewandowska przyjaźni się z Limą?

Zrzucam ubrania sportowe i lecę na randkę.

Anna Lewandowska w czerwonej sukience

Sukienka mini pochodzi ze sklepu sugarfree i kosztuje raptem 149 zł. Polska marka stawia na modne fasony i współpracę z celebrytkami. Widać, że z sukcesem! Zobaczcie, że w tym samym modelu na Instagramie zaprezentowały się także wspomniane Anna Wendzikowska i Natalia Siwiec.

Która z gwiazd wygląda najlepiej w czerwonej mini?

