W czwartkowy wieczór odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVP. Konferencja otwierająca nowy sezon to doskonały moment, by zapoznać się z najnowszymi propozycjami stacji. Na imprezie pojawiają się największe gwiazdy seriali, programów rozrywkowych oraz wiele innych sław m.in. Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek, Ewa Chodakowska, Barbara Kurdej-Szatan.

Reklama

Gwiazdy na jesiennej ramówce TVP

Konferencja ramówkowa to nie tylko okazja, by dowiedzieć się, co będzie można oglądać w telewizji w czasie jesiennych wieczorów, ale także by... poznać modowe trendy na nadchodzący sezon. Gwiazdy bardzo dbają, by w czasie tej imprezy wyglądać olśniewająco.

W czasie ramówki uwagę przykuwała Małgorzata Kożuchowska, która postawiła na błękitną kreację z rękawami, wykończonymi piórami. Szyku zadała również Ewa Chodakowska w sukience boho (dokładnie takie będą hitem nadchodzącej jesieni!). Niewątpliwie jednak wieczór skradła Anna Mucha, która postawiła na kreację w kolorze ognistej czerwieni. Jednak to nie kolor robił największe wrażenie, lecz fason!

Zobacz zdjęcia z jesiennej ramówki na kolejnych stronach galerii!

Reklama

Przeczytaj:

Znamy datę premiery nowego sezonu „Przyjaciółek”! Uwaga, zapowiada się wzruszająco!

Kacper Kuszewski nagrał ostatnią scenę w „M jak miłość”. Jak zniknie Marek Mostowiak?