2 z 4

Scena wesela powstawała w czasie upalnego dnia. Niestety nagle nastąpiło załamanie pogody. Zaczął lać deszcz, który jednak nie przeszkodził w gorącym pożegnaniu Kacpra Kuszewskiego.

Dostałem ogromny bukiet, a Teresa Lipowska wygłosiła krótkie, ale wzruszające przemówienie. Trwało to kilka minut, szybko się ze wszystkimi wyściskałem i ekipa wróciła do pracy, bo mieli jeszcze kilka scen do nagrania w tym deszczu

- zdradził aktor.