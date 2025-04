Sezon festiwali dobiega końca, ale nie moda na te sukienki. Styl boho będzie obecny również w jesiennych kolekcjach. Warto więc zastanowić się nad kupnem takiej sukienki już teraz.

Jaka jest historia stylu boho?

La Boheme ma swoje początki we Francji po wybuchu Rewolucji Francuskiej. Była to alternatywa dla panującej wówczas mody. Styl ten łączono przede wszystkim z artystami, poetami, którzy chcieli wyróżniać się strojem. Noszono luźne, kolorowe, bogato zdobione urbrania podkreślające artystyczny charakter i kreatywność. Nawiązywały one do orientu, a nawet średniowiecza.

Jednak rozkwit stylu boho przypadł na lata 60. i 70. XX wieku rozpropagowany przez hippisów. Podchwycili oni idee, które przyświecały wcześniej bohemie, a wraz z nimi i stroje. Z fantazją łączono elementy etniczne, cygańskie i historyczne tworząc niezwykle widowiskowe kreacje.

Od tego czasu styl boho często powraca w kolekcjach wielkich projektantów. W tym sezonie

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

Czym charakteryzuje się styl boho?

To przede wszystkim luźne fasony, etniczne wzory, kwiaty, frędzle, rzemyki i hafty. W tym stylu dozwolony jest przepych i przesada. Desenie można łączyć z rozmachem, a dodatki – stosować niemal bez umiaru.

Jaka powinna być modna sukienka boho?

Możesz zadać szyku w sukience maxi drukowanej w bajecznie kolorową łączkę. Uzupełnij ją o modne klapki i skórzaną torebkę i strój na weekend gotowy!

Dobrym wyborem moźe być też biała sukienka z ozdobnymi haftami. W niej możesz pójść nawet na rodzinną uroczystość. Wystarczy, że dodasz niedużą torebkę, np. wyszywaną koralikami, a na nogi założysz delikatne sandałki.

Midi sukienka w orientalny wzór wykonczona falbaną to pomysł na stylowy strój na letnie przyjęcie lub, po prostu, przechadzkę po mieście. Tu przydadzą się np. espadryle na koturnie i modny drewniany lub słomkowy koszyk.

