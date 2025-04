7 stycznia odbył się pokaz premierowy z udziałem gwiazd polskiego, bardzo dobrze zapowiadającego się filmu, "Moje córki krowy". Gwiazdy nie zaszalały ze stylizacjami, ale kilka looków wpadło nam w oko!

Na pokazie filmu nie zabrakło specjalistki od kina, Anny Wendzikowskiej. I tym razem piękna dziennikarka wybrała ulubione szare kozaki za kolano i dobrała mięsisty kardigan. W oko wpadł nam bordowy kostium Agaty Kuleszy, która nieczęsto pokazuje się w tak eleganckim wydaniu. Kolor trafiony w punkt!

Prawdziwa fashionistka zakocha się w spódnicy Joanny Opozdy od Marlu. Piórka absolutnie zdominowały sezon jesienno-zimowy i warto zaopatrzyć się chociaż w jedną rzecz lub akcesoria tego typu. Zobaczcie galerię z gwiazdami na premierze filmu "Moje córki krowy"! Wybieracie się na film do kina? Przypominamy, że umieściłyśmy go na liście najbardziej obiecujących polskich produkcji filmowych 2016 roku.

O czym jest film "Moje córki krowy"?



Niestabilna emocjonalnie 40-letnia Kasia (Muskała) tkwi w dalekim od ideału małżeństwie (w roli męża Marcin Dorociński), wychowując nastoletniego syna (Protas). Siostry niezbyt za sobą przepadają, kompletnie nie rozumieją i nawet nie starają się zrozumieć swoich życiowych wyborów. Choroby, a w konsekwencji utrata jednego z rodziców zmuszają je do wspólnego działania. Kobiety stopniowo zbliżają się do siebie, odzyskują utracony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych sytuacji.

