Już 10 grudnia o 19:30 w Kinotece! Wybierz się na przedpremierowy pokaz filmu "Moje córki krowy"!

O czym jest film?

Marta (Kulesza), gwiazda popularnych seriali, ma 42 lata, jest silna i dominująca. Pomimo sławy i pieniędzy wciąż nie może ułożyć sobie życia. Niestabilna emocjonalnie 40-letnia Kasia (Muskała) tkwi w dalekim od ideału małżeństwie (w roli męża Marcin Dorociński), wychowując nastoletniego syna (Jeremi Protas). Siostry niezbyt za sobą przepadają, kompletnie nie rozumieją i nawet nie starają się zrozumieć swoich życiowych wyborów. Choroby, a w konsekwencji utrata jednego z rodziców zmuszają je do wspólnego działania. Kobiety stopniowo zbliżają się do siebie, odzyskują utracony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych sytuacji... Kobiecy film na kobiecy wieczór z przyjaciółką lub może... siostrą?

Gośćmi specjalnymi Kobiecego Wieczoru Filmowego będą Barbara Piwnik i Dorota Kowalska. Panie opowiedzą nam o książce "Barbara Piwnik w rozmowie z Dorotą Kowalską"

Barbara Pownik- Prawniczka - sędzia I instancji, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie, w latach 2001–2002 minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Prowadziła sprawy członków tzw. gangu pruszkowskiego, między innymi przewodniczyła składowi sędziowskiemu w procesie Marka Cz., oraz oskarżonych o zabójstwo studenta Wojciecha Króla.

Dorota Kowalska - Dziennikarka "Polska The Times". Zawodowe szlify zdobywała jako paryska korespondentka "Nowej Trybuny Opolskiej", reporterka działu krajowego i działu reportażu "Super Expressu", potem działu społecznego "Newsweeka". Od 2006 roku w "Polska The Times", najpierw w reporterskim Magazynie "Polska The Times", obecnie w dziale krajowym gazety.



Bilety są już do nabycia w kasach kina i na stronie internetowej w cenie:

35zł - dla posiadaczy Karty Kinoteka Klub

39zł - bilet normalny

