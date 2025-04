4 sierpnia w Warszawie odbył się premierowy pokaz filmu "Mały Książę". Długo wyczekiwana produkcja spotkała się z zainteresowaniem licznego aktorskiego grona.

Premiera filmu "Mały Książę"

"Mały Książę" stał się ostatnimi czasy bardzo popularny. Jest dosłownie wszędzie: na kubkach, na plakatach, gadżetach i szkolnych przyborach. Francuska produkcja animowana oficjalnie będzie miała swoją premierę 7 sierpnia. Jak filmowcy przełożyli fabułę na scenariusz? Mały Książę opowiada swoją historię pilotowi, którego samolot rozbił się na Saharze. To podróż do świata wyobraźni, wzruszająca i emocjonująca. Polska gwiazdorska obsada dubbingowa, to m.in. Małgorzata Kożuchowska, Anna Cieślak, Piotr Adamczyk, Robert Więckiewicz.

Na premierze nie zabrakło aktorów, którzy użyczyli głosu w filmie "Mały Książę". Zobaczcie same!

