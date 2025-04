Anna Wendzikowska to jedna z najbardziej pracowitych mam polskiego show-biznesu. Urlop macierzyński? To nie dla niej. Ale spaceru z małą Kornelią w piękny, wiosenny dzień nie odpuści!

W styczniu tego roku na świat przyszło pierwsze dziecko Anny Wendzikowskiej, oraz jej partnera, Patryka Ignaczaka. Media śledziły niemalże każdy krok ślicznej dziennikarki, a i ona sama dość chętnie upubliczniała i relacjonowała wydarzenia i decyzje, jakie podejmowała podczas oczekiwania na dziecko. 9 miesięcy ciąży spędziła niewzykle pracowicie, prowadziła wywiady, robiła reportaże, grała w serialu oraz wydała własną książkę. Wielu ciekawostek mogłyśmy się dowiedzieć niemalże z pierwszej ręki, bo Anna Wendzikowska dość często umieszczała zdjęcia z zakupów i poszukiwań idealnej wyprawki dla swojej córeczki. Nie oszczędzała na gadżetach ani ubrankach. Teraz także wiemy, że zainwestowała w profesjonalnie wykonany, markowy wózek dziecięcy.

Luksusowy 4-kołowy pojazd dla małej Kornelii to pewnie marzenie niejednej młodej mamy. Niestety, to droga, choć użyteczna rzecz. Dla Anny Wendzikowskiej liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort dziecka, stąd zdecydowała się na inwestycję, która z pewnością się opłaci. Wózek tej marki kosztuje blisko 4 tysiące złotych! Dziennikarka dołożyła także wszelkich starań, by pokój Kornelii był przytulny i stylowy, dlatego wykorzystała swoje umiejętności dekoratorskie i możliwości finansowe.

Anna Wendzikowska nie oszczędzała się ani w ciąży, ani teraz, kiedy Kornelia ma już 2 miesiące. Współdzieli obowiązki z partnerem, Patrykiem Ignaczakiem, ale równie często możemy spotkać ich razem na wspólnym spędzaniu czasu. Dziennikarka, podobnie jak Aleksandra Szwed, chce szybko wrócić do formy sprzed ciąży i ćwiczy na siłowni pod okiem trenera.

