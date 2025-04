Sopot to szczególne miejsce dla Agnieszki Popielewicz i Grzegorzy Hyży. Podczas SuperHit Festiwal para mogła świętować niemalże rocznicę oficjalnego poznania. Teraz ponownie stanęli na tej scenie.

Agnieszka Popielewicz była jedną ze współprowadzących festiwal w Sopocie, a Grzegorz Hyży - z artystów występujących na scenie. Kiedy jego show dobiegło końca, Popielewicz ze wzruszenia i radości nie mogła się oprzeć i na oczach tysięcy widzów przed telewizorami i zebranych przed sceną, przytuliła ukochanego! To odważny krok zważywszy na to, że para nie obnosiła się wcześniej ze swoim związkiem. Ba, zakochani ukrywali się przed fotoreporterami aż do czasu gali Fryderyki 2015.

Popielewicz i Hyży pierwszy raz razem na salonach

Na SuperHit Festiwal paranie unikała już błysku fleszy. Popielewicz i Hyży cierpliwie pozowali do zdjęć. To, jak zimno było poza sceną, również uchwyciły aparaty fotoreporterów - zarówno Sykut-Jeżyna, jak i Popielewicz opatulały się pledami. O Agnieszkę zadbał także Hyży. Wyznał także, że miłość do Agnieszki bardzo go odmieniła. Co jeszcze powiedział?

Sprawdź! A przy okazji zobacz zakulisowe zdjęcia z wydarzenia.

