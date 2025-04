Pokaz mody to szczególne wydarzenie i różni się od pozostałych eventów tym, że stylizacyjne wybory celebrytek są brane pod lupę oraz komentowane i oceniane. My przyjrzałyśmy się polskim przedstawicielkom show-biznesu i wyciągnęłyśmy pewien wniosek: lubią pokazywać nogi!

Niezależnie od wzrostu, figury czy wieku, rodzime gwiazdy i gwiazdki pragną eksponować te części ciała, które uznają za swoje atuty. To słusznie uzasadnione zwłaszcza, że wiele aktorek i prezenterek może pochwalić się pięknymi nogami. Trend na asymetryczne spódnice doczekał się uznania właśnie wśród nich. Zobaczcie same, które gwiazdy warto naśladować.

"Niebezpieczna krótkość"

Zgodzicie się z nami, że stylizacje oparte na bardzo krótkiej kreacji wymagają nie tyle zgrabnych nóg, co... dobrej pamięci. O co chodzi? W tłumie gości i na widowni należy zawsze pamiętać o tym, że taka sukienka czy spódnica może powędrować zbyt wysoko i odsłonić to, czego raczej nie chciałybyśmy eksponować. Nie wszystkie gwiazdy na pokazie mody zapamiętały tę zasadę, a przez to zaliczyły drobną wpadkę. Większość z nich wyglądało seksownie i zmysłowo. Komu udało się wypaść rewelacyjnie, a komu nieco gorzej? Zajrzyjcie do galerii!

