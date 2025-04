Jak wiadomo idzie wiosna! A co za tym idzie - odkrywamy nogi! Mamy dla was zestawienie kilkunastu najciekawszych naszym zdaniem spódnic o asymetrycznej formie. Jak się okazuje w tym sezonie to najbardziej pożądany model. Spódnice kopertowe, z maxi rozporkami czy te z warstwami są hitem.

Asymetryczne spódnice są hitem sezonu

W sklepach znajdziecie mnóstwo opcji, spośród których na pewno znajdziecie coś dla siebie. Modele do kolan z rozcięciem to fajna alternatywa do klasyków, które nosimy do pracy w biurze. Te same spódnice mogą być wykorzystane później na randkę! Wystarczy połączyć je z wysokimi szpilkami.

W naszej galerii znajdziecie również kopertowe spódnice, które są propozycją dla młodszych czytelniczek. Te świetnie pasować będą zarówno do czółenek jak i trampek. Pamiętajcie, że spódnice w tym stylu mogą wydawać się wyzywające, dlatego zestawiajcie je z kontrastującymi klasykami. Żeby seksowna mini nie wyglądała zbyt wulgarnie połączcie ją z elegancką koszulą lub zabawnym t-shirtem. W ten sposób stworzycie ultra modny look na ciepłe miesiące.

Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie asymetryczne spódnice z popularnych sieciówek jak: H&M, Topshop, Troll, Top Secret, River Island czy Simple CP w cenach już od 39 złotych.

