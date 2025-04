Śliczna Miss Polonia odniosła się do plotek! Na swoim profilu zamieściła zdjęcie, które skradło nasze serca: modelka niebawem zostanie mamą!

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka zostaną rodzicami! Para konsekwentnie unikała jednak pytań na swój temat, przez długi czas nie potwierdzali nawet faktu, że są razem. Ostatnio w mediach pojawiła się zaskakująca informacja o potencjalnej ciąży Krupińskiej, ale wiadomo, że póki przyszła mama nie potwierdza takich wieści, nie należy snuć domysłów. Okazało się jednak, że to prawda!

Modelka nie należy do celebrytek, które chętnie dzielą się informacjami na swój temat. Wciąż nie skomentowała radosnej informacji, natomiast (prawdopodobnie celowo) wrzuciła fotkę, na której ubrana jest w kurtkę z motywem moro, i która podkreśla jej ciążowe krągłości. Miss Polonia nie odniosła się do komentarzy z gratulacjami i pytaniami o to, kiedy urodzi i czy zna płeć dziecka.

Tytuł Miss: przekleństwo?

Miss Polonia wielokrotnie była pytana o swój stosunek do zasad konkursu, który bardzo ogranicza rozwój życia osobistego. Mija kolejny rok, a nowa Miss nie zostaje wybrana. Według konktraktu, 27-letnia piękność jest bezwzględnie podporządkowana rygorom i przepisom związanym z reprezentowaniem Polski. To nie tylko chwała i sława, lecz obowiązki i wyrzeczenia. Tytuł Miss obliguje do pozostawania w stanie wolnym, nieposiadania dzieci i bycia dyspozycyjną czasowo.Kiedyś - bezterminowo, a teraz - tylko przez rok noszenia korony.

Mija drugi rok, dlatego uważam, że nie mogę przecież być niewolnicą do końca życia, bo jeśli na przykład konkurs w ogóle nie zostałby już zorganizowany, to przecież byłabym do końca życia panną bez dzieci.

