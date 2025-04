We wrześniu miał miejsce pokaz jesiennej kolekcji marki 4F. Na event przybyły gwiazdy i to... w parach, co zdarza się niezmiernie rzadko!

Dużym zaskoczeniem było pojawienie się Pauliny Sykut-Jeżyny, która zazwyczaj na imprezach pojawia się sama. Podobnie Agnieszka Wesołowska - z mężem, Jakubem, bawili się na całego. Są na to dowody! Ambasadorką marki 4F jest Magda Mielcarz, która niezmiennie wygląda - nawet w sportowym stroju - jak wcielenie anielskości i dobrego smaku.

Gwiazdy na pokazie 4F

Co, a raczej kto, najbardziej rzucił nam się w oczy? Oczywiście Laura Samojłowicz, która na pokazie 4F pojawiła się w szeleszczącym dresie, stylizowanym na lata 90. Kto jeszcze postawił na sportową stylizację, a kto wrzucił obcisłą sukienkę? Sprawdź!

