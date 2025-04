Kolejny tydzień zbliża się ku końcowi, a my przypatrujemy się gwiazdom, które w ostatnich dniach pojawiły się na eventach oraz premierach. Drogą selekcji wybrałyśmy najciekawsze wydarzenia i osobistości show-biznesu. Jesteście ciekawe, gdzie bywają polskie gwiazdy?

Reklama

Premiera filmu "Sąsiady"

20 marca odbędzie się kinowa premiera filmu w reżyserii Grzegorza Królikiewicza, pt. "Sąsiady", który otrzymał nominację do nagrody Złoty Lew. Na premierze z udziałem aktorów i celebrytów, pojawiła się między innymi Anna Mucha z partnerem, Marcelem Sorą. Aktorka nie rezygnuje z koronkowych kreacji. Na wydarzeniu zauważyliśmy także uśmiechniętą Katarzynę Herman, Miss Polski Marcelę Chmielowską w kreacji marki Blessus. Kto jeszcze przykuł naszą uwagę?

Moda i uoda, czyli to, co gwiazdy lubią najbardziej

Wiosna za pasem, a więc najwyższa pora pomyśleć o pielęgnacji oraz ubraniach. Co prawda to nie ostatni dzwonek, jeśli chodzi o zakupowe wyprawy, ale gwiazdy chętnie zjawiły się na prezentacji kolekcji marek Tiffi (twarzą firmy jest Natalia Siwiec), Guess oraz Carinii. Na warsztatach dotyczących urody można było spotkać Rozalię Mancewicz oraz Charlize Mystery w wiosennych stylizacjach.

"Oda do wiosny" oraz ramówka telewizji Polsat Cafe

Jeśli już o wiośnie mowa, to nie można nie wspomnieć o koncercie poświęconym artystce, Danucie Błażejczyk, na którym pojawiła się Doda w bardzo dziewczęcej, białej sukience oraz Marta Wiśniewska, która zmieniła się nie do poznania. Na prezentacji wiosennej ramówki telewizji Polsat Cafe nie mogło zabraknąć Joanny Horodyńskiej, Agnieszki Popielewicz czy Anny Guzik. Panie pokazały klasę, a 2 ostatnie zdecydowały się podkreślić zgrabne nogi spódnicami z głębokim rozporkiem. Kto jeszcze pojawił się na salonach? Zobaczcie same, jak gwiazdy prezentują się w wiosennych lookach.

Reklama

Zobacz koniecznie:

Popielewicz i Hyży zaręczeni?

Aneta Zając w odważnej kreacji - przesadziła?

"You can dance" przynosi straty?

Chodakowska dostała wlasny program