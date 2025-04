Oj, tego się nie spodziewałyśmy. A na pewno nie po Annie Musze. Aktorka, którą zaliczamy do dobrze ubranych pojawiła się wczoraj na wieczornej premierze w kinie. Miała na sobie koronkową mini z ogromnym dekoltem i falbankami. Czarne body to jedyne co zasłaniało widok na jej całe ciało. Gwiazda miała uwydatniony biust i wyglądała bardzo wulgarnie. A szkoda, bo zawsze ją ceniłyśmy.

Reklama

Stylizacyjna wpadka Anny Muchy

Jednak to nie wszystko. Aktorka swój look uzupełniła: krzykliwym manicure, szpilkami na wysokim obcasie, złotą torebką i...turkusowymi kolczykami. A żeby było mało, to impreza, na której się pojawiła wczoraj wieczorem to premiera bajki dla dzieci "Asterix i Obelix". Pytamy się zatem...co się stało, że gwiazda paradowała wśród małych dzieci w takim stroju?

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Anja Rubik w czerwonej stylizacji Dsquared2

Kasia Stankiewicz w różowym komplecie Solar

Joanna Krupa w seksownej bieli