Nie do końca chcieliśmy wierzyć w prasowe doniesienia o zaręczynach Agnieszki Popielewicz i Grzegorza Hyżego. Jednakże zarówno zachowanie, jak i pierścionek na palcu Agnieszki Popielewicz wskazują, że doszło do oświadczyn.

Para pierwszy raz została sfotografowana razem w grudniu, na ślubie Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Przez kolejne tygodnie trudno było dostrzec ich razem na jakimkolwiek wydarzeniu czy evencie. Agnieszka Popielewicz znalazła się na celowniku paparazzi, którzy dostrzegli ją na koncercie Grzegorza Hyżego niespełna kilka tygodni temu. Prezenterka unikała fotoreporterów jak ognia, a naszą uwagę zwrócił wtedy fakt, że na serdecznym palcu wciąż miała obrączkę (prawdopodobnie), mimo że w grudniu zeszłego roku oficjalnie uzyskała rozwód z Mikołajem Witem, kierownikiem produkcji telewizji Polsat. Para była razem przez blisko 11 lat. Pobrali się w sierpniu 2011 roku, a w lutym 2013 roku urodziła im się córka, Marta. Wczoraj dziennikarka pojawiła się sama na ramówce telewizji Polsat Cafe w bardzo seksownym wydaniu.

ONS.pl

Agnieszka Popielewicz - gotowa na drugi ślub?

Jak donosiła prasa, Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży zaręczyli się pod koniec lutego, po 3 miesiącach (oficjalnego) związku. Oboje są po trudnych przejściach, i oboje mają dzieci. Agnieszka Popielewcz jest mamą 2-letniej Marty, a Grzegorz Hyży jest ojcem bliźniaków. Hyży zaistniał dzięki programowi "X Factor", w którym wystąpił wraz z żoną, Mają. Zaszli w nim bardzo daleko, bo aż do półfinałów, jednakże po zakończeniu programu para rozstała się. Co połączyło Hyżego i Popielewicz? Kiedy się poznali? Paradoskalnie, świat show-biznesu nie jest tak duży, jak nam się wydaje. Zakochani nie chcieli, zwłaszcza ze względu na dzieci, przyznawać się publicznie do swojej miłości, jednakże na profilu prezenterki pojawił się jakiś czas temu romantyczny cytat:

Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny.

Dziennikarka przestała się ukrywać, ale dlaczego tak usilnie chowała prawą dłoń? Nie chciała być z tego powodu fotografowana, czy to jednak przypadek?

