Fashion Designer Awards to pierwszy taki konkurs w Polsce, którego ideą jest wspieranie początkujących projektantów. Głównym punktem programu półfinałowego są oczywiście pokazy 20-tu półfinalistów konkursu. Ten plan jest konsekwentnie realizowany od samego początku, a warto przypomnieć, że niebawem za nami 7. edycja konkursu!

Wystartowała 7. edycja Fashion Designer Awards

Fashion Designer Awards to szansa dla młodych, utalentowanych ludzi, którzy są pasjonatami mody i pragną zdobyć najwyższe szczyty. Konkurs jest furtką do elitarnego świata projektantów, którzy stawiają na rozwój i edukację w zakresie kreowania ubioru. Co roku finał Fashion Designer Awards uświetnia obecność zaproszonego specjalnie na tę okazję zagranicznego projektanta, pełniącego funkcję honorowego przewodniczącego jury. Nagrody to 20 tysięcy złotych, staże w atelier sławnych projektantów, stypendia MSKPU. Pomysłodawczyni konkursu, Joanna Sokołowska-Pronobis podkreśla, że Fashion Designer Awards jest niemalże trampoliną do sukcesu i marzeniem wielu młodych debiutantów.

Finaliści 7. edycji Fashion Designer Awards 2015

Najważniejszym momentem wydarzenia był werdykt jury, który zapadł 23 marca podczas obrad w hotelu H15, Joanna Sokołowska-Pronobis (pomysłodawczyni FDA) podała nazwiska finalistów 7 edycji, oto oni:

Chmielewska Angelika - Warszawa

Filip Karolina- Warszawa

Gromadzińska Monika – Łódź

Halarewicz Anna/ Hofman Magdalena – Warszawa/ Dziwnów

Jendryka Aleksandra – Łódź

Murzyn Anna - Zakopane

Poraziński Dastin - Warszawa

Rafał Klaudia – Biała Podlaska

Wójciak Michał – Kraków

Fashion Designer Awards 2015: gwiazdy na półfinale

Półfinał Fashion Designer Awards nie mógł obyć się bez gwiazd, stylistów, dziennikarzy i makijażystów. Galę poprowadziła była modelka, Dorota Gardias, na widowni dostrzegliśmy m.in. Kaję Śródkę czy Ewelinę Rydzyńską, które udzielały stylizacyjnych porad. W jury zasiadła perfekcyjnie ubrana stylistka, Joanna Horodyńska. Czy była jakaś modowa wpadka? Chcecie wiedzieć, kto jeszcze pojawił się na półfinałowej gali?

