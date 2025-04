W minionym tygodniu stacja CANAL+ obchodziła swoje okrągłe urodziny. I odbyło się to w iście królewskim stylu – od bogatego programu artystycznego, prestiżowego miejsca, po wspaniałych gości.

Tego dnia wszystkie światła były skierowane na CANAL+, który od 20 lat wytycza standardy na polskim rynku telewizyjnym. Z tej okazji na urodzinach stacji w warszawskich Arkadach Kubickiego pojawili się wyjątkowi goście ze świata biznesu, kultury i mediów, gwiazdy sportu i filmu. Wśród nich m.in. Krzysztof Zanussi, Maciej Ślesicki, Jacek Bromski, Juliusz Braun, Magda Mołek, Arkadiusz Jakubik, Omenaa Mensah, Jacek Borcuch, Janusz Chabior, Tomasz Smokowski i Andrzej Twarowski, Tomek Jakubiak, Hanna Konarowska, czy Vienio z Oriną Krajewską. Wydarzeniu sentymentalny i dowcipny charakter nadał Szymon Majewski, którego początki kariery sięgają właśnie… CANAL+. Artystycznych wzruszeń dostarczył występ wokalistki Doroty Osińskiej oraz niezwykły spektakl Teatru Cieni reżyserowany przez Mateusza Polita.

Wszystkich gości witał przy wejściu wraz z Zarządem nc+ Julien Verley - Prezes Zarządu nc+.

Wszystko, co oglądamy, ma na nas wpływ. Wpływa na naszą wyobraźnię, bawi nas, cieszy, smuci, ekscytuje, wzrusza. Każe nam robić różne rzeczy… zmieniać świat. Jesteśmy tym, co oglądamy. Wybierajmy więc to, co najlepsze. (...) Dziś przed nami wiele wyzwań, ponieważ widz się zmienia i zmieniają się jego upodobania. Nasza wizja, to dać to, co najlepsze, trzymać się tych samych zasad, które mieliśmy od początku. Chcemy być nadal unikalni.

Goście wspaniałej imprezy urodzinowej CANAL+ z sentymentem wspominali początki stacji. Magda Mołek wyznała: