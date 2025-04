Dobiega do mety 2016 rok, w którym pożegnaliśmy gwiazdy kina, wyśmienitych aktorów, reżyserów, dziennikarzy. Artystów. W święta do grona osobowości, które żegnamy w 2016 roku dołączył George Michael. Artysta zmarł w wielu 53 lat w święta, w swoim domu w Wielkiej Brytanii otoczony rodziną.

Jaka była przyczyna śmierci George'a Michaela.

„Z wielkim smutkiem możemy potwierdzić, że nasz ukochany syn, brat i przyjaciel George odszedł w spokoju w swoim domu w trakcie świąt. Rodzina prosi, aby w tym trudnym i emocjonalnym momencie uszanować jej prywatność, dlatego na tym etapie nie będziemy udzielać dalszych komentarzy na ten temat” - poinformował rzecznik artysty.

Kto zmarł w 2016 roku?

W gronie znanych i docenianych znalazło się też kilka innych nazwisk, które przez lata były na pierwszych stronach pism branżowych, na wysokich pozycjach w rankingach talentów i ikon popkultury. Z wielkim żalem pożegnaliśmy na początku roku Alana Rickmana, którego z pewnością pamiętacie z roli introwertycznego Severusa Snape'a z kilkuczęściowej ekranizacji losów czarodzieja, Harry'ego Pottera. Zmarł na raka w wieku 69 lat. Mimo statusu gwiazdy filmowej, wracał na deski ukochanego teatru. Rickman nazywał teatr swą "pierwszą miłością" i "miejscem magicznym". Tutaj też odniósł liczne sukcesy: był dwukrotnie nominowany do nagrody Tony Award dla najlepszego aktora (w 1987 za "Niebezpieczne związki" i w 2002 za "Private Lives" Noëla Cowarda).

Świat muzyki opłakiwał przez wiele dni Davida Bowiego, który odszedł po cichu, nie uprzedzając, że jest nieuleczalnie chory. Niby czemu miałby to robić, prawda? A jednak setki tysięcy fanów zebrało się na jego pogrzebie, by oddać cześć i jemu i jego twórczości. Zmarł 2 dni po premierze ostatniego krążka, płyty pod tytułem "Blackstar". To najbardziej wzruszające i symboliczne pożegnanie artysty ze sceną, która była całym jego życiem. Był zjawiskiem, przełomem, prowodyrem nowych kierunków i nurtów: art rocka, glam rocka i muzyki elektronicznej. Przełomowym momentem w karierze Bowiego był 1972 rok, kiedy nagrał album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars". Wyróżniało go wszystko: sposób chodzenia, głos, charakterystyczna mimika oraz... heterochromia.

Na warszawskie Powązki odprowadzono Marię Czubaszek, która zmarła 12 maja w wieku 76 laty. To, że inaczej wyobrażała sobie swoją przyszłość, najlepiej poświadczają słowa:

Kiedy patrzę na swoje bardzo długie już życie, widzę, że wszystko poszło nie tak. Chciałam mało pracować, dużo zarabiać, szybko umrzeć. A jeśli nie, to na starość grać w pokera. Stara jestem, ale w pokera nie gram, bo na to trzeba mieć spore pieniądze.

- wyznała w rozmowie z Arturem Andrusem.

W 2016 roku pożegnaliśmy także wiele innych znanych gwiazd, wielkich ludzi, wybitne umysły. Nie tak dawno: Andrzeja Wajdę, Andrzeja Kopiczyńskiego czy polskiego olimpijczyka, Pawła Baumanna. A w święta zmarł George Michael.

