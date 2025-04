Przykra wiadomość o śmierci Davida Bowiego pojawiła się na jego kontach na portalach społecznościowych, zamieszczona przez rodzinę i bliskich. David Bowie zmarł 10 stycznia w wieku 69 lat, 2 dni po urodzinach i wydaniu albumu "Blackstar". To szok dla fanów artysty.

David Bowie nie żyje

8 stycznia na półkach pojawił się jego nowy album "Blackstar". Nic nie zapowiadało przerwania kariery. David Bowie po długiej i ciężkiej walce z chorobą nowotworowa, o której wiedzieli tylko najbliżsi, zmarł w wieku niespełna 69 lat. Tak brzmiał oficjalny komunikat o tym, że David Bowie, wielki artysta, muzyk, producent i aktor, nie żyje:

David Bowie zmarł dzisiaj w spokoju, otoczony przez rodzinę, po odważnej 18-miesięcznej walce z rakiem. Dzieląc się z wami tą stratą, prosimy o uszanowanie prywatności rodziny w czasie żałoby.

David Bowie odszedł w spokoju

Jego ponad 40-letnia kariera sprawiła, że zapisał się na kartach histoii muzyki jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki muzycznej. Był zjawiskiem, przełomem, prowodyrem nowych kierunków i nurtów: art rocka, glam rocka i muzyki elektronicznej. Przełomowym momentem w karierze Bowiego był 1972 rok, kiedy nagrał album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars". Wyróżniało go wszystyko: sposób chodzenia, głos, charakterystyczna mimika oraz... heterochromia.

Muzycznie osiągnął chyba wszystko. Znamy go z hitów takich jak: "Let's Dance, "Space Oddity", "Heroes", "Changes", "Under Pressure", "China Girl", "Modern Love", "ALl the Young Dudes", "Life on Mars" czy Suffragette City".

David Bowie: nie tylko muzyka

Zagrał między innymi w dramacie science-fiction Nicolasa Roega "Człowiek, który spadł na ziemię" (1976). Za tę rolę otrzymał nagrodę Złoty Zwój. W 1979 roku zagrał u boku Marleny Dietrich w "Zwyczajnym żigolo" czy w "Prestiżu" z Hugh Jacmkanem i Christianem Bale'em.

Dla świata muzyki i kina to ogromna strata, David Bowie zmarł w otoczeniu bliskich po długiej chorobie, która wycieńczyła jego organizm. Teledysk do piosenki "Lazarus" pojawił się w sieci 7.01.2015. Czy to było pożegnanie?

