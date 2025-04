Każdy jest na swój sposób wyjątkowy i niepowtarzalny, ale bohaterów naszej galerii łączy jedna, bardzo specyficzna i odróżniająca od innych cecha - różnokolorowe tęczówki oka. Drobna wada może być przyczyną kompleksów, ale oni uczynili z niej swój atut!

Spotkaliście się kiedyś z osobą, której oczy miały odmienne barwy lub różniły je np. plamki czy nawet punktowe przebarwienia? Takie zjawisko nauka nazywa heterochromią, czyli różnobarwnością tęczówki. W dzieciństwie i wczesnej młodości, to genetyczne zaburzenie może mieć istotny (w znacznej mierze szkodliwy) wpływ na rozwój posiadacza niejednakowych oczu. Podobnie było ze sławnymi osobami, które mogłyby kamuflować ten defekt kolorowymi soczewkami, jednakże wolały uczynić z niego atut i znak rozpoznawczy.

Heterochromia - co to jest?

To zjawisko powstaje w wyniku różnicy w rozmieszczeniu barwnika w obrębie obszarów tęczówki jednego oka lub różnym zabarwieniu tęczówki jednego i drugiego. To rodzaj drobnej wady, ale może skutecznie uprzykrzyć życie, jeśli jest bardzo widoczna. Przykładem może być Kate Bosworth, która należy do grona najpiękniejszych kobiet. Wspaniała, alabastrowa cera, wyraziste rysy i... para oczu, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza kształtem. Podobnie sportowiec, Max Scherzer, może poszczycić się absolutnie odmiennymi barwami swoich tęczówek: jedno oko jest jasnobłękitne, a drugie, kontrastowo, ciemnobrązowe. Bez problemu odnajdziemy sporo nazwisk gwiazd, które urodziły się z heterochromią: Alice Eve, Olivia Wilde, Benedict Cumberbatch... Czy jest to groźne dla zdrowia zjawisko? Nie! Jednakże aktorka, Mila Kunis, której tęczówki oczu również różnią się barwą przyznała, że od lat miewa problemy ze wzrokiem. Niedowidziała na jedno oko!

