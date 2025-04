Drew Barrymore doszła do momentu w swoim życiu, w którym mówi wprost, że jest szczęśliwa. Szczęściem są dla niej jej córki i bycie sobą, akceptowanie siebie. Dlatego wzięła udział w kampanii marki Crocs "Come as You Are". TYLKO U NAS przeczytacie fragmenty wywiadu z gwiazdą Hollywood!

Drew Barrymore w kampanii Crocs

Drew Barrymore wyznała w wywiadzie, że bycie mamą ukształtowało ją i nadało sens jej życiu. - Jestem kim jestem dzięki moim córkom. Ale szczęście to coś, co nie przychodzi samo. Szczęście wymaga ogromnej pracy. Żeby być szczęśliwym trzeba o to zawalczyć. I tylko wtedy, gdy osiągniesz, wypracujesz takie szczęście, to jest ono naprawdę satysfakcjonujące. - wyznała. - Szczęście dla mnie to wiedza, kim naprawdę jestem, bez obwiniania siebie, z otwartością i poczuciem, że wszystko będzie w porządku. Chcę cię, chcę poznać, kim naprawdę jesteś. To jest wszystko, czego naprawdę chcę w życiu. I to powód, dla którego akcja "Come as You Are" stała się dla mnie tak ważna. - powiedziała Drew Barrymore.

Podczas sesji zdjęciowej Drew Barrymore bawiła się wyśmienicie. Kiedy pracuje się przy czymś, w co się wierzy, efekty przekraczają oczekiwania. - Kampania "Come As You Are" przede wszystkim zachęca do bycia sobą. - deklaruje aktorka. - Celebruje indywidualizm i stawia na czucie się komfortowo ze swoim prawdziwym ja, we wszystkim, co robisz. Dla mnie, jako matki dwójki małych dzieci, ta wiadomość jest bardzo ważna. - mówi Drew.

"Jestem kim jestem. Nie wiem, jak miałabym udawać kogoś innego!"

W kampanii Crocs liczy się to, kim jesteś. W dobie mediów społecznościowych trudno o autentyczność. Każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony, "najlepszą wersję siebie". A przecież nie chodzi o to, by naginać prawdę.

- Jestem kim jestem. Nie wiem, jak miałabym udawać kogoś innego! Potrafię jedynie być sobą. Myślę, że ludzie powinni popatrzeć w lustro i przestać analizować, a zacząć doceniać. Jako mama dwójki małych dzieci uważam, że to bardzo ważne. W ten właśnie sposób rozumiem hasło Come As You Are. To główny powód, dla którego cieszę ze współpracy z Crocs! - odparła entuzjastycznie aktorka.

